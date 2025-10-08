Беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае. Жители получили сообщения от РСЧС утром 8 октября.
В настоящее время региону ничего не угрожает.
Беспилотную опасность объявляли в крае в ночь на 8 октября. В регионе существовала угроза падения БПЛА. Жителей призвали повысить бдительность, укрыться в защищенном помещении и ожидать сигнала «Отбой».
