Беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае

В Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность ночью 8 октября.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае. Жители получили сообщения от РСЧС утром 8 октября.

В настоящее время региону ничего не угрожает.

Беспилотную опасность объявляли в крае в ночь на 8 октября. В регионе существовала угроза падения БПЛА. Жителей призвали повысить бдительность, укрыться в защищенном помещении и ожидать сигнала «Отбой».

