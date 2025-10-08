Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник в Нижегородской области

По данным ведомства, за минувшую ночь в России перехвачены и уничтожены 53 вражеских БПЛА. Больше всего — 28 — в Белгородской области. Еще 11 «птичек» ликвидировали в Воронежской области, 6 — в Ростовской, по 2 — в Брянской и Курской, по 1 — в Липецкой, Тамбовской, Смоленской.
Напомним, днем ранее в промышленном районе Дзержинска сбили 36 дронов. Обломки повредили некоторые здания и автомобили. А до этого там же средства ПВО перехватили 20 БПЛА. В результате пострадал один человек. Как уточнили в минздраве, после оказанной медпомощи больного отпустили домой.
