Нижегородский аэропорт не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил сотрудник ведомства. В Минобороны заявили, что с 23:00 до 7:00 в Нижегородской области был сбит один украинский беспилотник.
