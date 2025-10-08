Ричмонд
Нижегородский аэропорт не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Нижнего Новгорода прекратил прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА. Сообщение о введении временных ограничений появилось в телеграм-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко в 4:55 8 октября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил сотрудник ведомства. В Минобороны заявили, что с 23:00 до 7:00 в Нижегородской области был сбит один украинский беспилотник.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше