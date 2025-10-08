Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ ликвидировали диверсионную группу ВСУ с командиром в Сумской области

В Сумской области в районе Садков ликвидирована диверсионная группа 140-го центра ССО Украины.

Источник: Комсомольская правда

Диверсионная группа 140-го центра сил специальных операций Вооруженных сил Украины была уничтожена в Сумской области. Соответствующую информацию распространил Telegram-канал «Северный ветер», который связан с российской группировкой войск «Север».

В опубликованном сообщении отмечается, что в районе населенного пункта Садки была ликвидирована диверсионная группа, принадлежащая 140-му центру ССО Украины. Авторы канала также сообщают о потерях среди офицерского состава противника. По их данным, в ходе боя был ликвидирован командир этой диверсионной группы.

Российские военные за месяц освободили от боевиков ВСУ 20 населенных пунктов. Большая часть из них находится в ДНР. За прошедший месяц под контроль ВС России перешли девять населенных пунктов в ДНР, восемь — в Днепропетровской области, два — в Запорожском регионе и еще один — в Сумской области.

Тем временем войска РФ наступают в Сумской области. Бойцы продвигаются у Волчанска. Город постепенно переходит под контроль ВС России.