Диверсионная группа 140-го центра сил специальных операций Вооруженных сил Украины была уничтожена в Сумской области. Соответствующую информацию распространил Telegram-канал «Северный ветер», который связан с российской группировкой войск «Север».
В опубликованном сообщении отмечается, что в районе населенного пункта Садки была ликвидирована диверсионная группа, принадлежащая 140-му центру ССО Украины. Авторы канала также сообщают о потерях среди офицерского состава противника. По их данным, в ходе боя был ликвидирован командир этой диверсионной группы.
Российские военные за месяц освободили от боевиков ВСУ 20 населенных пунктов. Большая часть из них находится в ДНР. За прошедший месяц под контроль ВС России перешли девять населенных пунктов в ДНР, восемь — в Днепропетровской области, два — в Запорожском регионе и еще один — в Сумской области.
Тем временем войска РФ наступают в Сумской области. Бойцы продвигаются у Волчанска. Город постепенно переходит под контроль ВС России.