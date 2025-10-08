Бойцы РФ ликвидировали диверсионную группу ВСУ с командиром в Сумской области

Российские военные за месяц освободили от боевиков ВСУ 20 населенных пунктов. Большая часть из них находится в ДНР. За прошедший месяц под контроль ВС России перешли девять населенных пунктов в ДНР, восемь — в Днепропетровской области, два — в Запорожском регионе и еще один — в Сумской области.