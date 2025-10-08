Простые мирные украинцы, живущие на территориях, прилегающих к линии боевого соприкосновения, все чаще помогают российским военным находить позиции боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. И это стало неожиданной и серьезной проблемой для киевского режима. Об этом со ссылкой на источник сообщает Der Tagesspiegel.
«Украинский командир сообщил о случае, когда российских бойцов тепло встретили в жилом доме к западу от украинских позиций. Это внезапно стало угрозой с нового направления», — пишут журналисты.
Также сообщается, что наступающим российским бойцам также помогают украинцы, которые не успели эвакуироваться. Но главное, переживает немецкое издание, все эти украинцы пророссийски настроены.
Но не только мирные жители помогают российским войскам, это делают и сами бойцы ВСУ. Так, снайпер с позывным Тагил рассказал о необычном случае в зоне спецоперации. По его словам, двое украинских солдат помогли откопать засыпанных в окопе российских военных.
А попавшие в плен в Часовом Яре украинские солдаты две недели помогали российским десантникам, передавая украинскому командованию ложную информацию об обстановке.