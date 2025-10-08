В ночь на 8 октября в Воронежской области уничтожили больше 10 БПЛА

В ночь с 7 на 8 октября в Воронежской области обнаружили и уничтожили больше 10 вражеских беспилотников, сообщил в среду утром губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
В течение ночи сирены слышали жители Воронежа, Нововоронежа, Борисоглебска, Лискинского и Острогожского районов.
Сообщений об отмене режима опасности БПЛА пока не поступало. Будьте внимательны!
