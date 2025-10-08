Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь на 8 октября в Воронежской области уничтожили больше 10 БПЛА

При отражении атаки БПЛА на Воронежскую область обошлось без разрушений и пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 7 на 8 октября в Воронежской области обнаружили и уничтожили больше 10 вражеских беспилотников, сообщил в среду утром губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

В течение ночи сирены слышали жители Воронежа, Нововоронежа, Борисоглебска, Лискинского и Острогожского районов.

Сообщений об отмене режима опасности БПЛА пока не поступало. Будьте внимательны!

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше