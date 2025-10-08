Воронежские добровольцы получат 2,5 миллиона рублей за заключение контракта

— Принял решение увеличить региональную часть выплаты добровольцам до 2,1 миллиона рублей. Вместе с федеральной поддержкой общая сумма при заключении контракта в Воронежской области составит 2,5 миллиона. Это не просто цифры — это гарантия поддержки семей, которые ждут своих близких. Мы понимаем, что наши бойцы совершают мужественный шаг, и регион будет поддерживать их самих и их родных. Выплата в таком размере пока рассчитана до конца года, — сообщил воронежский губернатор Александр Гусев.
С предложением в адрес главы региона об увеличении выплаты обратились представители служб и организаций, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Они подчеркнули, что выплата фактически является помощью семьям будущих бойцов, и отметили, что практика подобного увеличения сложилась и в других регионах.
Мэр Воронежа Серей Петрин полностью поддержал такой шаг:
— Решение губернатора Александра Гусева об увеличении региональной части выплаты добровольцам позволит нам еще эффективнее помогать нашим ребятам и их семьям.
С первых дней проведения СВО районные управы, волонтерское движение Воронежа активно поддерживают участников спецоперации.
Например, управа Железнодорожного района совместно с предпринимателями закрывает потребности военнослужащих в короткие сроки. Бойцы 69-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» не первый раз обращаются в управу, зная, что сбор необходимой гуманитарной помощи будет быстро организован: представители бизнеса всегда откликаются на запросы из зоны боевых действий.
На фронте особенно важно наличие ориентированно-стружечных плит, которые используются при строительстве защитных сооружений. И недавно благодаря помощи руководителя одной из организаций, который постоянно участвует в таком важном для страны деле, на фронт управа отправила стройматериалы.
В Ленинском районе местные жители, общественные организации, муниципальные служащие тоже объединились для оказания помощи, проявляя патриотизм в это непростое время. На днях сотрудники МКУ «Городская аварийно-ремонтная служба» (ГАРС) внесли значимый вклад в поддержку бойцов. Они передали около 200 килограммов свежих яблок и моркови, собранных в собственных садах сотрудников.
— Переданные витамины направлены военнослужащим, проходящим боевое слаживание в одном из прославленных подразделений Российской армии, — сообщила руководитель благотворительного фонда «Сорока» Юлия Каданцева.
Акция является ярким примером того, как граждане могут внести свой вклад в поддержку армии. Эти мероприятия способствуют созданию позитивной атмосферы и сплочению общества вокруг общих целей.
— Такое внимание к здоровью и благополучию наших военных особенно важно, ведь именно от них зависит безопасность и стабильность нашей страны. Продолжим помогать нашей армии приближать победу! — заключили сотрудники ГАРС.
Боец с позывным «Артист» от лица сослуживцев выразил благодарность всем причастным к сбору гуманитарного груза воронежцам.
В составе добровольческих групп активисты занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи на линию боевого соприкосновения, шьют одежду для военнослужащих, в больших объемах консервируют овощи, ягоды и фрукты. Многие успевают передавать свой опыт, проводя мастер-классы по изготовлению всего необходимого. Добровольцы не ждут указаний или благодарностей — они делают это от чистого сердца.
Все волонтерские группы районов взаимодействуют между собой и сотрудничают с Центром «Волонтеры Воронежа» и муниципальным штабом #МЫВМЕСТЕ, чтобы помощь фронту была регулярной и качественной. Кроме того, они оказывают содействие в проведении патриотических акций, посвященных государственным праздникам и памятным датам, развивая добровольческое движение в Воронеже.
По итогам 2024 года Воронежская область, как и весь Центральный федеральный округ, была отмечена в качестве одного из лидеров по участию граждан в комплектовании армии.
Кстати, помимо выплат заключившим контракт полагается статус ветерана боевых действий, а также социальная поддержка со стороны правительства Воронежской области, в том числе членам семей. Всего в регионе действует около 60 мер поддержки — например, освобождение от уплаты транспортного налога, оказание бесплатного социального обслуживания на дому детям, супругам или родителям участников СВО, признанным нуждающимися в услуге. Участники спецоперации, а также члены их семей из Воронежской области могут воспользоваться навигатором мер поддержки. Сервис работает на сайте МФЦ Воронежской области и также доступен членам семей погибших бойцов. На платформе можно получить полную информацию о льготах.
Контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции заключается на срок от одного года со всеми категориями граждан. Подробности — на сайте svoi36.ru, по телефону 122 или в пункте отбора на контрактную службу по адресу: Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 52.
Компетентно.
Александр Гусев, губернатор Воронежской области:
— Поток воронежцев, желающих заключить контракт, не снижается. Жители нашей области хорошо знают, на какие преступления способен украинский режим, и массово встают на защиту родного дома. От всей души благодарю наших защитников и еще раз хочу заверить, что мы продолжим обеспечивать их всем необходимым.
Сергей Петрин, глава города Воронежа:
— Помощь волонтеров для фронта колоссальна и охватывает самые разные направления. Мы также продолжаем оказывать поддержку нашим ребятам, выполняющим боевые задачи, регулярно направляем гуманитарные грузы в зону проведения спецоперации. Это предметы быта и первой необходимости, электрогенераторы, техника и многое другое. Чтобы поддержать наших защитников, люди разных возрастов, профессий и социальных статусов объединились ради общей цели — победы. Их самоотверженный вклад не знает усталости и не ищет наград.