Воронежские добровольцы получат 2,5 миллиона рублей за заключение контракта

Почти в четыре раза увеличена региональная выплата воронежским добровольцам, которые подпишут контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции. Теперь она будет составлять 2,1 миллиона рублей вместо 505 тысяч ранее. Таким образом, с учетом федеральной выплаты каждый доброволец получит единовременно 2,5 миллиона рублей. Для этого необходимо заключить контракт в Воронежской области, при этом не имеет значения, где прописан кандидат, желающий вступить в ряды защитников. Увеличенная выплата действует с 1 октября до конца 2025 года.