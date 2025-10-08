Ричмонд
Пожар на предприятии в Сальском районе произошел после атаки дронов

Воздушная атака беспилотников вызвала пожар на предприятии в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Источник: Городской репортер

Силы ПВО работали в ночное время в Каменском и Сальском районах, где уничтожили вражеские дроны. Один из сбитых БПЛА упал на территорию предприятия в Сальском районе, где произошло возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров. Пожарные оперативно потушили огонь, никто из людей не пострадал.

