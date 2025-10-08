Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 53 дрона ВСУ над регионами России

В Минобороны РФ рассказали об успехе российских средств ПВО за ночь 8 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Минобороны России рассказали об успехе российского ПВО. Всего за ночь на 8 октября было уничтожено 32 украинских дрона над разными регионами государства. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«С 23:00 7 октября текущего года до 07:00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написано в публикации.

Отмечается, что наибольшее число беспилотных устройств — 28 штук — сбили над территорией Белгородской области. Далее следует, что в небе над Воронежской области ликвидировали 11 дронов, над Ростовской области — 6 дронов, над территориями Брянской и Курской областей — по 2 БПЛА. Еще по одному дрону уничтожили над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска смогли ликвидировать диверсионную группу ВСУ с командиром в зоне СВО. Известно, что успешная миссия была выполнена в Сумской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше