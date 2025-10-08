Ричмонд
Угроза атаки БПЛА на Кубани 8 октября длилась всю ночь

В ночь на 8 октября в Краснодарском крае вводился режим «Беспилотная опасность» — уведомления пришли жителям в 00:40, и угроза сохранялась более шести часов.

Источник: Новая Кубань

Особый режим действовал почти до 7 утра: власти призывали укрываться в зданиях без окон, подземных переходах или паркингах, не подходить к обломкам дронов и при обнаружении БПЛА звонить в 112. Сигнал «отмена» поступил только утром.

