Родион Мирошник показал фото с последствиями атаки БПЛА на Нововоронежскую АЭС

Посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник опубликовал в своем телеграмм-канале фото с последствиями атаки украинского БПЛА на Нововоронежскую АЭС в ночь на 7 октября.
Напомним, средства РЭБ подавили вражеский летательный аппарат, он потерял управление и врезался в градирню работающего шестого энергоблока станции. В результате детонации охладительная башня не пострадала, но на ней остался черный след.
В администрации Нововоронежской АЭС заверили, что объект работает в штатном режиме, сбоев нет.
