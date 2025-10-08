Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родион Мирошник показал фото с последствиями атаки БПЛА на Нововоронежскую АЭС

В результате удара беспилотника на башне НВАЭС остался черный след.

Источник: соцсети

Посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник опубликовал в своем телеграмм-канале фото с последствиями атаки украинского БПЛА на Нововоронежскую АЭС в ночь на 7 октября.

Напомним, средства РЭБ подавили вражеский летательный аппарат, он потерял управление и врезался в градирню работающего шестого энергоблока станции. В результате детонации охладительная башня не пострадала, но на ней остался черный след.

В администрации Нововоронежской АЭС заверили, что объект работает в штатном режиме, сбоев нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше