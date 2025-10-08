Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Пентагон утвердил проект нового самолета-истребителя для ВМС США

Новый истребитель придет на смену палубным F/A-18E/F Super Hornet.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон официально утвердил проект нового истребителя для военно-морского флота США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Министр обороны США Пит Хегсет одобрил продвижение проекта 3 октября. Компания, которая займется разработкой и производством палубного истребителя F/A-XX, будет выбрана на текущей неделе.

В конкурсе участвуют корпорации Boeing и Northrop Grumman. Новый самолет заменит палубные F/A-18E/F Super Hornet, находящиеся на вооружении с 1990-х годов. Новый истребитель будет обладать увеличенной дальностью полета, улучшенной малозаметностью и возможностью интеграции с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее проект задерживался из-за разногласий между Пентагоном и Конгрессом по вопросам финансирования. Однако Конгресс одобрил выделение 750 млрд долларов в рамках крупного налогового пакета, а также дополнительно 1,4 млрд долларов на 2026 финансовый год, чтобы ускорить реализацию программы. Планируется, что первые серийные истребители F/A-XX поступят на вооружение в 2030-х годах, при этом нынешние F/A-18 будут эксплуатироваться до 2040-х годов.

Ранее Пентагон заключил контракт на пять млрд долларов на производство беспилотных летательных аппаратов Coyote.