Reuters: Пентагон утвердил проект нового самолета-истребителя для ВМС США

Ранее проект задерживался из-за разногласий между Пентагоном и Конгрессом по вопросам финансирования. Однако Конгресс одобрил выделение 750 млрд долларов в рамках крупного налогового пакета, а также дополнительно 1,4 млрд долларов на 2026 финансовый год, чтобы ускорить реализацию программы. Планируется, что первые серийные истребители F/A-XX поступят на вооружение в 2030-х годах, при этом нынешние F/A-18 будут эксплуатироваться до 2040-х годов.