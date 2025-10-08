Трамп может увеличить поставки ракет Tomahawk Украине: при каких условиях

Президент США Дональд Трамп рассматривает поставки Киеву ракет Tomahawk в очень ограниченном количестве в рамках давления на Россию. Однако, если стратегия «принудить» Москву к переговорам не сработает, поставки могут увеличить. Об этом пишет газета Mundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.