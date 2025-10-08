Трамп может увеличить поставки ракет Tomahawk Украине: при каких условиях

Президент США Дональд Трамп рассматривает поставки Киеву ракет Tomahawk в очень ограниченном количестве в рамках давления на Россию. Однако, если стратегия «принудить» Москву к переговорам не сработает, поставки могут увеличить. Об этом пишет газета Mundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.
Как отмечается в публикации, американский лидер собирается поставить ракеты Tomahawk лишь «в очень ограниченном количестве и в качестве рычага давления» с целью «заставить» российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
«Если же из-за отказа Кремля такие переговоры не состоятся, то поставок будет больше», — сказано в публикации.
Напомним, в Кремле не раз говорили, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва готова к взаимодействию по всем актуальным вопросам. При этом любые контакты должны строиться на взаимном уважении и соблюдении интересов обеих сторон.