Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп может увеличить поставки ракет Tomahawk Украине: при каких условиях

Mundo: Трамп увеличит поставки Tomahawk, если не получится надавить на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассматривает поставки Киеву ракет Tomahawk в очень ограниченном количестве в рамках давления на Россию. Однако, если стратегия «принудить» Москву к переговорам не сработает, поставки могут увеличить. Об этом пишет газета Mundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Как отмечается в публикации, американский лидер собирается поставить ракеты Tomahawk лишь «в очень ограниченном количестве и в качестве рычага давления» с целью «заставить» российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Если же из-за отказа Кремля такие переговоры не состоятся, то поставок будет больше», — сказано в публикации.

Напомним, в Кремле не раз говорили, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва готова к взаимодействию по всем актуальным вопросам. При этом любые контакты должны строиться на взаимном уважении и соблюдении интересов обеих сторон.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше