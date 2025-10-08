Волгоградцам не дали спать воющие сирены

«Обе завыли», — пишет сразу после полуночи 8 октября один их горожан.
«На бульваре тоже слышно», — вторит другой.
«Завод взвыл», — присоединяется третий.
В аэропорту областного центра в это же время ввели план «Ковер», ограничения сняли только в 5:30.
Другие волгоградцы не могут понять: вроде бы их должны оповещать о грозящей беспилотной опасности, губернатор Андрей Бочаров распорядился об этом 30 сентября. А приходят только сообщения об отбое.
8 октября такие СМС от РСЧС поступили в начале седьмого утра. Не сообщает об уже случившейся атаке БПЛА на регион и Министерство обороны — Волгоградской области не было в сводках накануне, когда, по информации главы региона, рухнувшие обломки украинских дронов добавили работы саперам в Городищенском районе.
Минувшей ночью над территорией России было перехвачено и уничтожено 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Их целью были Белгородская, Воронежская, Ростовская, Брянская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Смоленская и Нижегородская области.