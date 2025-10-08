Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге ограничили доступ в интернет из-за угрозы БПЛА

В Екатеринбурге операторы связи получили предписание ограничить доступ в интернет из-за угрозы атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе оператора «Мотив».

«“Мотив” выполнил требования и временно ограничил предоставление услуг до дальнейших распоряжений», — говорится в ответе оператора.

Ранее в СМИ сообщили об эвакуации на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). В пресс-службе завода «Ъ-Урал» не опровергли и не подтвердили информацию об этом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше