Свердловские власти прокомментировали угрозу атаки БПЛА

Несколько предприятий в Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, поэтому сотрудники были эвакуированы, сообщили департамент информационной политики региона.

«На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. В регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета», — сказано в сообщении.

Напомним, СМИ сообщали, что в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и машиностроительного завода имени М. И. Калинина (МЗИК). В пресс-службе оператора связи «Мотив» сообщили, что операторы связи получили предписание ограничить доступ в интернет из-за угрозы атаки беспилотников.

