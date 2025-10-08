Свердловские власти прокомментировали угрозу атаки БПЛА

«На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. В регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета», — сказано в сообщении.
Напомним, СМИ сообщали, что в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и машиностроительного завода имени М. И. Калинина (МЗИК). В пресс-службе оператора связи «Мотив» сообщили, что операторы связи получили предписание ограничить доступ в интернет из-за угрозы атаки беспилотников.