Командир взвода из Слюдянки погиб в зоне проведения СВО

9 октября в Свято-Троицком храме Байкальска простятся с погибщим участником СВО, гвардии прапорщиком Русланом Алекминским. В 2023 году мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы Слюдянского района Алексея Шульца.
Руслан Хазирович родился 13 февраля 1973 года в Шилкинском районе Читинской области. Окончил среднюю школу в пос. Восточный и был призван на службу в Вооруженные силы Советской Армии. По окончании срока службы остался на сверхсрочную, которую проходил до 2005 года. После расформирования части Руслан продолжил свою трудовую деятельность в городе Тында. В поселке Утулик остались его родители.
4 мая 2025 года, выполняя боевое задание и оставаясь верным Военной присяге, заместитель командира взвода — командир отделения 2-го мотострелкового батальона гвардии прапорщик Руслан Алекминский погиб.