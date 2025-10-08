Командир взвода из Слюдянки погиб в зоне проведения СВО

Руслан Хазирович родился 13 февраля 1973 года в Шилкинском районе Читинской области. Окончил среднюю школу в пос. Восточный и был призван на службу в Вооруженные силы Советской Армии. По окончании срока службы остался на сверхсрочную, которую проходил до 2005 года. После расформирования части Руслан продолжил свою трудовую деятельность в городе Тында. В поселке Утулик остались его родители.