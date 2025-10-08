ВС РФ освободили село в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» вытеснили противника из населенного пункта Новогригоровка Запорожской области.
Группировка «Север» противостоит ВСУ Сумской и Харьковской областях
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение пяти бригадам, штурмовому полку и погранотряду ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Кондратовка, Корчаковка, Перше Травня, Рогозное и Ястребиное Сумской области. На Харьковском направлении разбили подразделения двух бригад и пограничного отряда ВСУ возле Волчанска, Колодезного и Обуховки.
Противник потерял до 220 военнослужащих. Уничтожены 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, 8 складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» занял более выгодные рубежи и позиции
Бойцы группировки нанесли поражение пяти бригадам в районах населенных пунктов Красный Лиман ДНР, Купянск, Куриловка, Новоосиново и Паламаревка Харьковской области.
Потери противника: до 225 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 155 мм гаубица М777 производства США. Уничтожены 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, 3 станции РЭБ и 7 складов боеприпасов.
«Южная» группировка улучшила тактическое положение
Российские военнослужащие уничтожили украинские вооруженные формирования, заблокированные в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Нанесли поражение девяти бригадам в районах населенных пунктов Дружковка, Закотное, Константиновка, Краматорск, Пазено, Приволье, Резниковка, Свято-Покровское и Северск ДНР.
Противник потерял до 155 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин. Уничтожены 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Panzerhaubitze 2000», боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция РЭБ, 2 станции контрбатарейной борьбы, 5 складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки ударили по 22 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Гришино, Димитров, Ивановка, Красноармейск, Новониколаевка, Родинское, Русин Яр, Сергеевка, Суворово и Торское ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 445 военнослужащих, 5 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки «Caesar», «Krab» польского производства и «Богдана», а также станция РЭБ.
«Восток» продвинулся в Запорожской области
Бойцы группировки освободили здесь населенный пункт Новогригоровка. Также нанесли поражение четырем бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка, Сосновка Днепропетровской области и Малиновка Запорожской области.
Потери ВСУ составили: свыше 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам в районах населенных пунктов Лукьяновское, Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области.
Уничтожили более 70 украинских военнослужащих, 6 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и обнаружения воздушных целей RADA.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения БПЛА, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.
Средства ПВО за сутки сбили:
• 2 управляемые авиационные бомбы;
• 4 реактивных снаряда HIMARS;
• 218 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.