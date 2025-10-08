Боец Владислав Ярыгин из Казачинско-Ленского района погиб в зоне СВО

В сентябре 2022 года его мобилизовали. Он находился в зоне СВО в должности командира взвода в мотострелковом батальоне. Спустя три года, 7 мая 2025 года Владислав погиб при выполнении боевой задачи. Его не стало в возрасте 37 лет.