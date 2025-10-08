Ричмонд
Боец Владислав Ярыгин из Казачинско-Ленского района погиб в зоне СВО

Военнослужащего не стало в возрасте 37 лет.

Источник: тг-канал главы Казачинско-Ленского района Игоря Потапова

Боец Владислав Ярыгин из Казачинско-Ленского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Военнослужащий после армии заключил контракт на прохождение службы ещё на три года. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на телеграм-канал главы района Игоря Потапова.

— После армии Владислав работал на железной дороге в Тындинском районе Амурской области. В 2022 году вернулся в родное село Казачинское и работал на вахте помощником инженера геодезиста, — прокомментировал Игорь Потапов.

В сентябре 2022 года его мобилизовали. Он находился в зоне СВО в должности командира взвода в мотострелковом батальоне. Спустя три года, 7 мая 2025 года Владислав погиб при выполнении боевой задачи. Его не стало в возрасте 37 лет.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что боец Алексей Туги из Тайшета героически погиб в зоне СВО.