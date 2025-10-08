Ричмонд
В Пермском крае объявили отбой режима «Беспилотной опасности»

Его ввели 8 октября в 9:20 для обеспечения безопасности.

Отбой режима «Беспилотной опасности» в Пермском крае объявили в региональном Министерстве территориальной безопасности.

8 октября в 9:20 в Прикамье был введён режим «Беспилотной опасности». Граждан предупредили с помощью СМС. А жители микрорайона Гайвы услышали сирены. Минтербез напомнил, что важно оставаться внимательными и не паниковать.

В соседнем от Прикамья регионе из-за угрозы БПЛА эвакуировали заводы, при этом все госучреждения и некоторые предприятия продолжили работу в штатном режиме.

В 16:40 в Пермском крае сняли режим опасности.

Напомним, в ночь со 2 на 3 октября в регионе произошла вторая атака беспилотника. И если первый раз дрон успели сбить в небе, то в этот — он упал на жилой дом. В одной из квартир серьёзно повреждён потолок, есть риск обрушения крыши. Жильцов разместили в маневренном фонде.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Министерство территориальной безопасности анонсировала запуск приложения «Система 112» на территории Прикамья. Главная его функция в том, что вызвать экстренные службы можно с помощью одной кнопки.

