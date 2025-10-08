Эксперт назвал возможные сроки завершения специальной военной операции

Аналитик заявил, что наступательные действия ВС России приводят к сокращению контролируемой Украиной территории.
Сколько это будет по времени? Это будет зависеть от возможностей, которыми обладают западные страны для поддержки Украины.
Он выразил уверенность, что в осенне-зимний период 2026 года российские бойцы полностью захватят инициативу на фронте, и спецоперация завершится капитуляцией Украины.
Ранее политолог Олег Глазунов высказал мнение, что российские удары по украинской энергетической инфраструктуре имеют большое значение для СВО. Также в числе важных целей эксперт назвал железнодорожную и всю логистическую инфраструктуру, которые ВСУ используют для переброски сил и средств на фронт.