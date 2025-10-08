Ричмонд
Эксперт назвал возможные сроки завершения специальной военной операции

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что СВО на Украине может завершиться осенью или зимой 2026 года. Своим прогнозом он поделился в интервью «Ленте.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Аналитик заявил, что наступательные действия ВС России приводят к сокращению контролируемой Украиной территории.

Сколько это будет по времени? Это будет зависеть от возможностей, которыми обладают западные страны для поддержки Украины.

Анатолий Матвийчук
военный эксперт (цитата по «Ленте.ру»)

Он выразил уверенность, что в осенне-зимний период 2026 года российские бойцы полностью захватят инициативу на фронте, и спецоперация завершится капитуляцией Украины.

Ранее политолог Олег Глазунов высказал мнение, что российские удары по украинской энергетической инфраструктуре имеют большое значение для СВО. Также в числе важных целей эксперт назвал железнодорожную и всю логистическую инфраструктуру, которые ВСУ используют для переброски сил и средств на фронт.