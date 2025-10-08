Ричмонд
ВС РФ ударили «Искандером» по цеху производства БПЛА возле Херсона

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские войска ракетным ударом комплекса «Искандер» уничтожили цех по производству беспилотников в районе Херсона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по цеху производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе населенного пункта Херсон», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что точность попадания и контроль уничтожения военного объекта ВСУ осуществлял российский расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
