ВС РФ ударили «Искандером» по цеху производства БПЛА возле Херсона

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по цеху производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе населенного пункта Херсон», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что точность попадания и контроль уничтожения военного объекта ВСУ осуществлял российский расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата.
