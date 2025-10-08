Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ВС РФ приближаются к Красному Лиману

ДОНЕЦК, 8 октября. /ТАСС/. ВС РФ продвигаются и улучшают позиции в направлении Красного Лимана (украинское название — Лиман) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Время, когда город будет освобожден, «не за горами», сообщил в интервью корреспонденту ВГТРК глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«Краснолиманское направление требует особого внимания, потому что здесь улучшаются позиции. Здесь в самом Ямполе бои, ну и конечно же в районе Красного Лимана также мы видим, что наши подразделения приближаются все ближе. Соответственно, Красный Лиман, это время не за горами, когда данный населенный пункт будет освобожден», — сказал Пушилин.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше