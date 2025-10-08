Пушилин: ВС РФ приближаются к Красному Лиману

«Краснолиманское направление требует особого внимания, потому что здесь улучшаются позиции. Здесь в самом Ямполе бои, ну и конечно же в районе Красного Лимана также мы видим, что наши подразделения приближаются все ближе. Соответственно, Красный Лиман, это время не за горами, когда данный населенный пункт будет освобожден», — сказал Пушилин.
