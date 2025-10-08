Постпред РФ при ОЗХО Тарабрин: Киев продолжает применять химическое оружие

Российская Федерация обратилась к Техсекретариату ОЗХО с просьбой направить экспертов для оказания технической помощи на основании положений Конвенции по запрещению химоружия. Кроме того, РФ готова предоставить контрольные пробы, аналитические материалы и сопутствующую документацию, как отметил Тарабрин в ходе своего выступления на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.