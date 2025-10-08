Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Владимир Тарабрин, заявил о продолжающихся случаях применения Киевом химического оружия и о наличии на территории Украины сети лабораторий для его производства.
«Вызывает серьезную обеспокоенность обстановка вокруг применения химоружия на Украине. Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производства», — заявил постпред.
Россия выразила готовность передать экспертам ОЗХО контрольные пробы и другие материалы, связанные с фактами применения боевых отравляющих веществ со стороны Украины.
Российская Федерация обратилась к Техсекретариату ОЗХО с просьбой направить экспертов для оказания технической помощи на основании положений Конвенции по запрещению химоружия. Кроме того, РФ готова предоставить контрольные пробы, аналитические материалы и сопутствующую документацию, как отметил Тарабрин в ходе своего выступления на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году Россия уже передавала в ОЗХО все необходимые документы, подтверждающие применение Украиной химоружия.