Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ДНР Пушилин: Российские войска приближаются к Красному Лиману

Пушилин сообщил, что сейчас бои идут в районе Ямполя.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска укрепляют свои позиции на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике и приближаются к городу Красный Лиман. Освобождение этого населённого пункта становится всё ближе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с корреспондентом ВГТРК Андреем Руденко.

По словам главы ДНР, бои идут в районе Ямполя, а российские силы уверенно продвигаются к Красному Лиману. Интервью было опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины пытаются удержать город. Они строят новые укрепления в окрестностях Красного Лимана, усиливают старые оборонительные рубежи и активно минируют территорию. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские военные проводят масштабные инженерные работы в попытках укрепить свои позиции.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше