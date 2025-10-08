Глава ДНР Пушилин: Российские войска приближаются к Красному Лиману

Российские войска укрепляют свои позиции на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике и приближаются к городу Красный Лиман. Освобождение этого населённого пункта становится всё ближе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с корреспондентом ВГТРК Андреем Руденко.
По словам главы ДНР, бои идут в районе Ямполя, а российские силы уверенно продвигаются к Красному Лиману. Интервью было опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины пытаются удержать город. Они строят новые укрепления в окрестностях Красного Лимана, усиливают старые оборонительные рубежи и активно минируют территорию. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские военные проводят масштабные инженерные работы в попытках укрепить свои позиции.