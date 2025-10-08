Киев превращает спецназ ВСУ в пушечное мясо: в чем причина регулярных потерь в элитных войсках

Отмечается, что командование ВСУ использует спецвойска для затыкания брешей в обороне и запрещает разглашать данные о потерях. По информации источника, спецназ ВСУ уже не тот, что раньше. Его бросают на передовую, чтобы закрывать слабые места на линии боевых действий.