Украинские элитные подразделения спецназа теряют свой статус, превращаясь в обычное «пушечное мясо», сообщили в российских силовых структурах в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что командование ВСУ использует спецвойска для затыкания брешей в обороне и запрещает разглашать данные о потерях. По информации источника, спецназ ВСУ уже не тот, что раньше. Его бросают на передовую, чтобы закрывать слабые места на линии боевых действий.
За последние две недели стало известно о гибели как минимум пяти боевиков украинского спецназа: капитана Леонида Семенюка, лейтенанта Виталия Бежука, лейтенанта Андрея Шавловича, сержанта Вячеслава Желяскова и солдата Владимира Махмета. Это лишь те, чьи имена удалось установить.
Источник отметил, что командование ВСУ запрещает сообщать о смерти спецназовцев. В некрологах обычно указывают только позывные, а имена и фамилии упоминают редко. По его словам, элитные бойцы будут использоваться в штурмах, пока военкоматы не наберут достаточно новобранцев.
В августе российские войска нанесли мощный удар по противнику под Красноармейском, в районе села Новоукраинка. Заместитель командира штурмовой роты группировки «Центр» Виталий Немудрый рассказал, что в бою был разгромлен элитный десантно-штурмовой полк ВСУ «Скала». Несмотря на хорошую подготовку и численное преимущество, большая часть полка была уничтожена, а оставшиеся бойцы отступили.