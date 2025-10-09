Силы ПВО сбили 27 БПЛА за три часа

По информации губернаторов Брянской и Воронежской областей, пострадавших и разрушений нет. Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о возгорании травы на площади около 500 кв. м. в результате падения беспилотника.
