Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина продолжает бить по Белгороду ради одной цели: военкор Коц рассказал о планах киевской хунты

Военкор Коц: Киев хочет устроить блэкаут в Белгроде и его окрестностях.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал, почему киевский режим продолжает атаковать Белгород и устраивать в городе перебои с электричеством.

Коц считает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский стремится укрепить свои позиции на переговорах, добиваясь так называемого «воздушного перемирия». Военкор уверен, что главная цель Киева — заставить Россию прекратить удары по украинским энергетическим объектам, связанным с военной промышленностью. Взамен Киев обещает оставить Белгород в покое.

«Судя по системности ударов, Киев в первую очередь хочет устроить блэкаут в городе и его окрестностях. А это полмиллиона человек. Этим нынешнее обострение отличается от того, что я наблюдал здесь в 2023−24 годах. Помимо дрон-террора в приграничье, противник поставил цель “выключить свет”, включая и те мощности, с помощью которых можно перекинуть Белгороду энергию из соседних областей», — написал Коц.

Военкор отметил, что власти Белгорода готовятся к любому развитию событий, чтобы минимизировать последствия атак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Один день жизни Белгорода: Здесь охотятся за дронами и ходят на концерты при фонариках.