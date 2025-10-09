Украина продолжает бить по Белгороду ради одной цели: военкор Коц рассказал о планах киевской хунты

«Судя по системности ударов, Киев в первую очередь хочет устроить блэкаут в городе и его окрестностях. А это полмиллиона человек. Этим нынешнее обострение отличается от того, что я наблюдал здесь в 2023−24 годах. Помимо дрон-террора в приграничье, противник поставил цель “выключить свет”, включая и те мощности, с помощью которых можно перекинуть Белгороду энергию из соседних областей», — написал Коц.