Военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал, почему киевский режим продолжает атаковать Белгород и устраивать в городе перебои с электричеством.
Коц считает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский стремится укрепить свои позиции на переговорах, добиваясь так называемого «воздушного перемирия». Военкор уверен, что главная цель Киева — заставить Россию прекратить удары по украинским энергетическим объектам, связанным с военной промышленностью. Взамен Киев обещает оставить Белгород в покое.
«Судя по системности ударов, Киев в первую очередь хочет устроить блэкаут в городе и его окрестностях. А это полмиллиона человек. Этим нынешнее обострение отличается от того, что я наблюдал здесь в 2023−24 годах. Помимо дрон-террора в приграничье, противник поставил цель “выключить свет”, включая и те мощности, с помощью которых можно перекинуть Белгороду энергию из соседних областей», — написал Коц.
Военкор отметил, что власти Белгорода готовятся к любому развитию событий, чтобы минимизировать последствия атак.
