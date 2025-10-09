Ричмонд
Марочко: ВС РФ продвигаются широким фронтом в 10 км у Новогригоровки

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Российские военные, освободив Новогригоровку Запорожской области, продвигаются у ее окрестностей на широком участке фронта, превышающем 10 км. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Освобождение Новогригоровки говорит о том, что на данном участке местности мы продвигаемся широким фронтом — более 10 км. Хочу отметить, что за последнее время Министерство обороны [РФ] отчиталось об освобождении ряда населенных пунктов на данном направлении. И сейчас, в принципе, линия боевого соприкосновения, начиная от севера Вербового и заканчивая Полтавкой, как раз и говорит о том, что на всем этом участке фронта давят наши военнослужащие», — сказал он.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новогригоровку Запорожской области 8 октября, сообщили ранее в Минобороны РФ.