В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на БПЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотников в Свердловской области снят, сообщает антитеррористическая комиссия региона.
«В Свердловской области снят режим упреждающего реагирования на возможную атаку БПЛА. На промышленных предприятиях заблаговременно проведена эвакуация персонала для упреждения возможных последствий», — сообщили в антитеррористической комиссии.
Там отметили, что угроза ликвидирована силами ПВО Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет.
