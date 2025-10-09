Ричмонд
В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на БПЛА

В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на атаку БПЛА.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотников в Свердловской области снят, сообщает антитеррористическая комиссия региона.

«В Свердловской области снят режим упреждающего реагирования на возможную атаку БПЛА. На промышленных предприятиях заблаговременно проведена эвакуация персонала для упреждения возможных последствий», — сообщили в антитеррористической комиссии.

Там отметили, что угроза ликвидирована силами ПВО Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет.

