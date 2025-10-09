В Купянске применением легкой многоцелевой управляемой ракеты была уничтожена группа наемников из иностранного легиона, служащая на стороне ВСУ. Целью удара стало здание на окраине города, где они укрывались. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.
«Наша разведка засекла противника в одном из домов на окраине Купянска. Выяснилось, что там находятся солдаты иностранного легиона. По координатам была оперативно отправлена ракета ЛМУР, которая уничтожила довольно большую группу наемников», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что в составе ликвидированной группы находились наемники из испано- и англоязычных стран.
Напомним, что ранее KP.RU не раз писал о нечеловеческом отношении ВСУ к иностранным наемникам.
Так, по словам президента Колумбии Густаво Петро, украинские власти демонстрируют унизительное отношение к колумбийским наемникам, сравнимое, по его оценке, с обращением с представителями «низшей расы».