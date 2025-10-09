Ynet: ВС Израиля в секторе Газа приведены в состояние повышенной готовности

По информации журналистов, такое решение принято якобы «из-за опасений по поводу запасов вооружения у палестинского движения ХАМАС». Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали документ о реализации первого этапа мирного плана по Газе. В рамках договоренностей все заложники должны быть освобождены. Израиль обязался отвести своих военных к согласованной линии.