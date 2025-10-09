Ричмонд
Ynet: ВС Израиля в секторе Газа приведены в состояние повышенной готовности

Израиль опасается, что ХАМАС может использовать запасы оружия для ракетных и миномётных обстрелов.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) привела в состояние повышенной готовности свои подразделения в секторе Газа, сообщил портал Ynet.

По информации журналистов, такое решение принято якобы «из-за опасений по поводу запасов вооружения у палестинского движения ХАМАС». Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали документ о реализации первого этапа мирного плана по Газе. В рамках договоренностей все заложники должны быть освобождены. Израиль обязался отвести своих военных к согласованной линии.

Вместе с тем израильская сторона, как пишет портал, боится, что палестинское движение может нанести удары.

«После объявления президентом США Дональдом Трампом о прекращении огня и соглашении об освобождении заложников в Газе ХАМАС может использовать оставшееся у него оружие для ракетных и миномётных обстрелов, а также для нападения на солдат ЦАХАЛ», — заявил глава генштаба Израиля Эяль Замир.

Он призвал военнослужащих быть готовыми «к любому развитию событий». При этом он также распорядился планировать операцию по возвращению заложников «деликатно и профессионально».

Напомним, ранее представители ХАМАС заявили, что движение будет добиваться полного признания права палестинцев на свободу и независимость, несмотря на политическое и военное давление.

