Из-за ночной атаки БПЛА на Дону пострадали два частных дома

Ростовская область, 9 октября 2025, DON24.RU. Этой ночью атаку вражеских БПЛА отразили в Родионово-Несветайском районе. В результате пострадали два частных дома, загорелось поле. Об этом в своем телеграм-канале пишет губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

Don24.ru

«Из-за падения БПЛА во дворе частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава», — пишет глава области.

Среди людей никто не пострадал.

