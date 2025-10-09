Из-за ночной атаки БПЛА на Дону пострадали два частных дома

«Из-за падения БПЛА во дворе частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава», — пишет глава области.
Среди людей никто не пострадал.
