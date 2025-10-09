ПВО ночью сбила 19 БПЛА ВСУ

«В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Бойцы сбили:
девять дронов — в Волгоградской области;по три — в Брянской и Курской;по одному — в Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областях.
Ранее волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил, что из-за массированной атаки БПЛА загорелись объекты топливно-энергетического комплекса, частично повреждено здание котельной в Котовском районе.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.