Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцев предупреждали об угрозе атаки БПЛА ночью 9 октября

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Опасность атаки беспилотников объявили в Самарской области ночью 9 октября. Такая информация появилась в приложении МЧС около 02.30. Также жителей региона оповещают о таких ситуациях через смс-сообщения.

«Будьте бдительны! В экстренных случаях звоните 112», — обратились к самарцам в МЧС.

Из-за угрозы атаки на пару часов закрывался самарский аэропорт Курумоч. Но, по данным Росавиации, примерно с 06.00 по местному времени он работает в штатном режиме. Во время действия ограничений два самолета, которые летели в Самару, отправили на запасной аэродром.

В МЧС напоминают самарцам, что при реальной атаке БПЛА нужно как можно скорее найти укрытие в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Оставаться на улице или в транспорте может быть опасно! Если вы уже в здании, то, по возможности, спуститесь в подвал, на цокольный этаж или в паркинг. А в квартире уйдите в помещение без окон, между несущими стенами, например, в санузел.

Около 08.00 по самарскому времени угрозу атаки БПЛА в регионе отменили.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше