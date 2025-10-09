Самарцев предупреждали об угрозе атаки БПЛА ночью 9 октября

В МЧС напоминают самарцам, что при реальной атаке БПЛА нужно как можно скорее найти укрытие в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Оставаться на улице или в транспорте может быть опасно! Если вы уже в здании, то, по возможности, спуститесь в подвал, на цокольный этаж или в паркинг. А в квартире уйдите в помещение без окон, между несущими стенами, например, в санузел.