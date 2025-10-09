Самарцев предупреждали об угрозе атаки БПЛА ночью 9 октября

Опасность атаки беспилотников объявили в Самарской области ночью 9 октября. Такая информация появилась в приложении МЧС около 02.30. Также жителей региона оповещают о таких ситуациях через смс-сообщения.
«Будьте бдительны! В экстренных случаях звоните 112», — обратились к самарцам в МЧС.
Из-за угрозы атаки на пару часов закрывался самарский аэропорт Курумоч. Но, по данным Росавиации, примерно с 06.00 по местному времени он работает в штатном режиме. Во время действия ограничений два самолета, которые летели в Самару, отправили на запасной аэродром.
В МЧС напоминают самарцам, что при реальной атаке БПЛА нужно как можно скорее найти укрытие в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Оставаться на улице или в транспорте может быть опасно! Если вы уже в здании, то, по возможности, спуститесь в подвал, на цокольный этаж или в паркинг. А в квартире уйдите в помещение без окон, между несущими стенами, например, в санузел.
Около 08.00 по самарскому времени угрозу атаки БПЛА в регионе отменили.