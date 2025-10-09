Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области

«Силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Родионово-Несветайском районе. Из-за падения дрона во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь», — сказано в сообщении.
Кроме того, по информации главы региона, из-за падения украинского БПЛА повреждения получил еще один дом.
«Еще в одном доме разбиты стекла в окна. Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал», — добавил глава Ростовской области.
Как сообщили в Минобороны России, в течение ночи силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями Волгоградской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.
Утром в четверг стало известно, что в Волгоградской области загорелись объекты топливно-энергетического комплекса после атаки украинских беспилотников. По данным губернатора Андрея Бочарова, ночью военные отразили массированный удар вражеских БПЛА по региону.