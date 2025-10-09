По информации из российских силовых структур, в Сумскую область было направлено подразделение Нацгвардии Украины из Львова. Сообщается, что 2-я Галицкая отдельная бригада выполняет функции заградительного отряда. Об этом пишет ТАСС.
Причиной переброски стала массовая проблема дезертирства, которая очень беспокоит командование оперативно-тактической группировки «Сумы». Для решения этой задачи указанная бригада была направлена в регион.
Уточняется, что бригада располагается на второй линии обороны. Ее задачей является препятствование самовольному оставлению позиций военнослужащими Вооруженных сил Украины. Собеседник добавил, что в случаях дезертирства военнослужащим данного подразделения разрешено применять оружие.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине солдаты массово покидают ряды ВСУ. С начала 2025 года подобных инцидентов зафиксировано более 120 тысяч. Только в июле число случаев самовольного оставления части превысило 15 тысяч.