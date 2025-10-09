Ричмонд
Пять беспилотников уничтожили за ночь над двумя районами Воронежской области

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ минувшей ночью в двух районах Воронежской области были обнаружены и ликвидированы пять беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

Согласно предварительной информации, никто из людей не пострадал. В этот раз атака не повлекла за собой разрушений на земле.

Тревога в связи с приближающимися к границам региона дронами была объявлена в 20.43 среды, 8 октября. Сирены в течение прошлого вечера и ночи работали в Кантемировском, Острогожском, Россошанском и Павловском, а также Бутурлиновском районах.

По данным Минобороны, над российскими субъектами за отчетный период ликвидировали 46 БПЛА. Больше всего — десять — над Брянской областью.

