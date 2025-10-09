Пять беспилотников уничтожили за ночь над двумя районами Воронежской области

Согласно предварительной информации, никто из людей не пострадал. В этот раз атака не повлекла за собой разрушений на земле.
Тревога в связи с приближающимися к границам региона дронами была объявлена в 20.43 среды, 8 октября. Сирены в течение прошлого вечера и ночи работали в Кантемировском, Острогожском, Россошанском и Павловском, а также Бутурлиновском районах.
По данным Минобороны, над российскими субъектами за отчетный период ликвидировали 46 БПЛА. Больше всего — десять — над Брянской областью.
