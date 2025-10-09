Ричмонд
В МЧС объявили об отмене режима «беспилотная опасность» в РТ

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Он действовал с 02:43 по московскому времени. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Источник: ИА Татар-информ

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен», — сообщается в официальном приложении.

Аэропорты республики все это время работали в штатном режиме.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

