Силы ПВО за ночь сбили 19 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников за прошедшую ночь. По данным военного ведомства, силы противовоздушной обороны перехватили и сбили указанное количество БПЛА самолетного типа над семью регионами.
В сообщении уточняется география перехватов. Над территорией Волгоградской области было уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов. Над Брянской и Курской областями сбили по три БПЛА.
Также дежурные средства ПВО работали над другими регионами. Над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей было уничтожено по одному беспилотному летательному аппарату.
Тем временем российская армия освободила уже пять тысяч квадратных километров и 219 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.