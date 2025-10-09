Ричмонд
Губернатор Гусев: Режим опасности из-за БПЛА в Воронежской области снят

Силы ПВО сбили пять вражеских беспилотников.

В 6:10 утра 9 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене режима воздушной опасности, введенного вечером 8 октября.

Ночью угроза удара беспилотников сохранялась для пяти районов региона. Однако благодаря оперативной работе сил противовоздушной обороны, ситуация была взята под контроль. К полуночи стало известно о уничтожении четырех неприятельских БПЛА в двух районах области. А ночью еще одного.

Это позволило утром официально объявить об отмене опасности для жителей региона.

