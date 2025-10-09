Бельгия начнет поставки истребителей F-16 на Украину в 2026 году

Бельгия планирует начать отправку истребителей F-16 Украине в 2026 году. Об этом пишет Defense Express.
Передача машин Киеву станет возможной, потому что в Бельгию уже начали поступать новые истребители пятого поколения F-35, которые придут на смену старым моделям. Новые F-35, которые Бельгия ждала семь лет, уже прибыли на авиабазу Флорен.
При этом Бельгия продолжит использовать свои F-16 до 2028 года, пока их полностью не заменят новейшие истребители. Старые самолеты будут постепенно выводить из состава военно-воздушных сил страны, после чего их станут отправлять на Украину.
Первая партия, которую уже передали бельгийцам, состоит из четырех самолетов. По оценкам издания, именно она позволит Бельгии отправить первые F-16 Украине уже в 2026 году.
Отметим, что Украина уже потеряла несколько F-16. Военный аналитик Тарас Чмут заявил, что такие истребители не готовы к противодействию новейшим российским Су-35. Он отметил, что российскому истребителю обеспечивают преимущество более мощные радары и ракеты большой дальности.