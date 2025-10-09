Ричмонд
Лебедев: под Одессой уничтожили «высокопоставленного западного гостя» ВСУ

В украинском Ильичевске ударам подверглись военный склад, установка ПВО и фуры для перевозки оружия ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Партия оружия стран НАТО и прибывший на Украину «высокопоставленный гость с Запада» были уничтожены при взрыве в порту Ильичевск в Одесской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Также была уничтожена команда, которая встречала представителя Североатлантического альянса.

«Присутствие специалистов из НАТО и сопровождение подобных грузов — обычное дело. Ракеты или высокотехнологичное оборудование, которое криворуким аборигенам не доверяют», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

По его информации, ударам подверглись склад с боекомплектом, установка одной из западных систем противовоздушной обороны и грузовые транспортные средства киевского режима.

«Есть прилёты по фурам, которые в этот момент загружались военным оборудованием — конвейерные линии, точные станки», — уточнил координатор подполья.

Напомним, ранее Telegram-канал «Военное обозрение» сообщил, что на территории Украины было нанесено поражение нескольким объектам военного назначения. Наибольшее количество ударов зафиксировали в Одессе и Одесской области. 8 октября стало известно, что в селе Беляры, расположенном рядом с портом «Южный» в Одессе, была поражена портовая инфраструктура, которую использовали ВСУ.

