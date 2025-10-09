Лебедев: под Одессой уничтожили «высокопоставленного западного гостя» ВСУ

Напомним, ранее Telegram-канал «Военное обозрение» сообщил, что на территории Украины было нанесено поражение нескольким объектам военного назначения. Наибольшее количество ударов зафиксировали в Одессе и Одесской области. 8 октября стало известно, что в селе Беляры, расположенном рядом с портом «Южный» в Одессе, была поражена портовая инфраструктура, которую использовали ВСУ.