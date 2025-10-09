Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Военнослужащие 123-й мотострелковой бригады «Южной» группировки ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ с живой силой и 122-мм орудие Д-30 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Операторами БПЛА 123-й мотострелковой бригады был обнаружен блиндаж с живой силой ВСУ. После передачи координат расчёт 152-мм орудия “Мста-Б” несколькими точными попаданиями уничтожил укрытие противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, операторы БПЛА «Гранат-4» выявили действующее 122-мм орудие Д-30 украинских сил. Координаты цели были переданы расчёту барражирующих боеприпасов «Ланцет», который успешно поразил артсистему, не позволив противнику вести огонь по позициям российских войск.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше