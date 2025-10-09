ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

«Операторами БПЛА 123-й мотострелковой бригады был обнаружен блиндаж с живой силой ВСУ. После передачи координат расчёт 152-мм орудия “Мста-Б” несколькими точными попаданиями уничтожил укрытие противника», — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы БПЛА «Гранат-4» выявили действующее 122-мм орудие Д-30 украинских сил. Координаты цели были переданы расчёту барражирующих боеприпасов «Ланцет», который успешно поразил артсистему, не позволив противнику вести огонь по позициям российских войск.
