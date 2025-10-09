ВС России уничтожили Leopard на Константиновском направлении

«В ходе разведки местности севернее Клебан-Быкского водохранилища операторами ударных FPV-дронов был обнаружен замаскированный танк Leopard 1A5, переданный Германией на вооружение подразделений ВСУ. Боевая машина была незамедлительно уничтожена точным ударом дрона», — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы БПЛА пресекли попытку перемещения личного состава ВСУ на бронебойной машине «Козак» в Константиновке.
«ББМ “Козак” была замечена при передвижении по дороге в черте городской застройки. Точным ударом FPV-дрона бронетехника противника уничтожена вместе с находившимися в ней военнослужащими», — отметили в ведомстве.