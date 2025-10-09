Ричмонд
В свердловском правительстве назвали три уровня при угрозе атаки беспилотников

В правительстве Свердловской области рассказали об уровнях оповещений в регионе при угрозе атаки беспилотников.

Как сообщили в областном департаменте информационной политики, всего есть три таких уровня.

Первый — упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА (официальные сообщения от правительства Свердловской области, СМС-рассылка от RSCHS об опасности беспилотников).

Это значит, что ПВО зафиксировала БПЛА, который потенциально может двигаться в сторону региона на значительном расстоянии. Этот уровень оповещения не влияет на жизнедеятельность и носит информационный характер. Важно на этом этапе следить за дальнейшими оповещениями и быть готовыми действовать по инструкции при развитии ситуации. На каждом оповещенном предприятии утвержден собственный алгоритм действий.

пояснили в правительстве

Второй уровень — это реальная угроза атаки БПЛА. В этом случае объявляется режим «Внимание всем!», включается система оповещения через уличные громкоговорители, ТВ и радио. Также публикуется официальное сообщение губернатора Свердловской области о реальной атаке и способах реагирования.

«При получении сигнала — перейти в безопасное место и принять меры личной безопасности согласно той же инструкции», — призывают свердловские власти.

Наконец, третий уровень — отбой опасности БПЛА. При нем выходит официальное сообщение губернатора и правительства Свердловской области, СМС-рассылка от RSCHS об отмене опасности беспилотников.

«Сообщение приходит, если беспилотник так и не долетел до региона или был сбит вне региона. Либо он долетел, но атака отражена и опасность миновала», — пояснили в правительстве.

Там отметили, что информационные сообщения следует искать только в официальных источниках.

Напомним, что накануне в Свердловской области прошла массовая эвакуация сотрудников предприятий, а абоненты уральского сотового оператора «Мотив» столкнулись с отключением мобильного интернета. Вечером стало известно, что угроза атаки БПЛА на Средний Урал была ликвидирована силами Минобороны.

