ВС России поразили хранилища горючего и портовые сооружения ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении военного ведомства.
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам дислокации ВСУ и портовым сооружениям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.