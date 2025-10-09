«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Уничтожено более 55-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий «Днепра» за сутки
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки более 55 военных ВСУ, пять станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.