ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Уничтожено более 55-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.