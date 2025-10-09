Ричмонд
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия «Южной» группировки

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ, танк Leopard и три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Приволье, Краматорск, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ и три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Senator канадского производства, а также 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.