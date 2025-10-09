Удар трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ попал на видео

Отмечается, что попавший под удар ПВД украинских военных располагался в районе Купянска. При этом, по данным канала, пункт размещения был спрятан под землей.
На опубликованное видео попал момент падения бомбы. Как видно на съемке, ФАБ падает на покрытый лесом участок, после чего происходит сильный взрыв, а в небо поднимается столб дыма и огня.
Ранее на видео попали кадры пожара, начавшегося после атаки на нефтебазу в черниговских Прилуках. Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» описали происходящее на видео словами «огненный ад».